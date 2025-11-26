川合俊一、31歳″激レア″ショットを公開！パリコレの思い出を語る「昔僕も出させて頂いた」
元バレーボール選手の川合俊一が自身のInstagramを更新。川合は「井上ヤマト君はモデルやDJ etc...マルチに活躍している人気者 メチャクチャ好青年です 人気モデルなのでもちろんパリコレに出ていて、、、昔僕も出させて頂いた事があり、パリコレ話たくさんしました」と、井上ヤマトとの親しい交流を明かした。川合はこの井上との交流に関連して、自身が31歳の時に出演したパリコレのショットを添えて投稿した。
さらに、「島崎和歌子ちゃんは25年以上の仲 誕生日会にて。。。」と、長年の友人である島崎和歌子とのツーショットも披露した。
この投稿には「会長ー格好良い」「パリコレの写真にキュン死」「会長、どんなけ顔広いの」といったコメントが寄せられ、多くのファンが川合の魅力を称賛している。特に、パリコレ時代の写真に対する反応が目立ち、川合のカッコ良さに感動する声が多く見受けられた。
