『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語、来年2月から再演へ！ ビジュアル＆公演概要解禁
2026年2月〜3月に東京・大阪・福岡にて上演される「舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語〜再演〜」より、メインビジュアル、キャラクタービジュアルが解禁。併せて、若紫役を坪井美綺と杉山穂乃果がダブルキャストで演じることや、アンサンブルキャスト、公演概要が発表された。
【写真】『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語〜再演〜キャラビジュを一気にチェック
大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」（DMM GAMES／NITRO PLUS）を原案とするミュージカル『刀剣乱舞』。
「舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語〜再演〜」には、歌仙兼定役の七海ひろき、大倶利伽羅役の彩凪翔、一文字則宗役の綾凰華、山鳥毛役の麻央侑希、姫鶴一文字役の澄輝さやと、南泉一文字役の汐月しゅう、光源氏役の瀬戸かずやが出演。また、藤壺女御役の舞羽美海、六条御息所役のフランク莉奈、葵上役の横山結衣、空蝉役の伊藤わこ、末摘花役の西分綾香、小少将の君役の七味まゆ味も登場する。
この度、若紫役を坪井美綺と杉山穂乃果がダブルキャストで演じることが明らかに。
メインビジュアルには、歌仙兼定（七海ひろき）、大倶利伽羅（彩凪翔）、一文字則宗（綾凰華）、山鳥毛（麻央侑希）、姫鶴一文字（澄輝さや）、南泉一文字（汐月しゅう）、光源氏（瀬戸かずや）がクールに並んだ幻想的なデザイン。
キャラクタービジュアルは、キャスト陣のオーラあふれる姿をそれぞれ捉えたものとなっている。
さらに今回、アンサンブルキャストとして、池田実桜、磯優貴乃、大森ほのか、川上寿莉、倉知あゆか、櫻原智美、高橋孝衣、手塚早愛、中畑眸、廣瀬水美、増本祥子、本吉南美の出演も発表された。
「舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語〜再演〜」は、東京・日本青年館ホールにて2026年2月3〜15日、大阪・オリックス劇場にて同年2月20〜23日、福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホールにて同年3月6〜8日上演。
※チケットスケジュールは以下の通り。
＜チケットスケジュール＞
■「舞台『刀剣乱舞』士伝 真贋見極める眼」Blu-ray／DVD初回限定版封入最速先行（抽選）
「舞台『刀剣乱舞』士伝 真贋見極める眼」のBlu-rayおよびDVDに封入された「チケット最速抽選申込券」に記載されている応募受付サイトにアクセスし、チケット申し込みシリアルナンバーを入力。応募受付期間：11月26日12時〜12月7日23時59分。
■「刀ステファンサイト」会員向け先行（抽選）
応募受付期間：11月26日12時〜12月7日23時59分。
■オフィシャル先行（抽選）
応募受付期間：12月24日12時〜2026年1月5日23時59分。
※公式HPから申し込む先行。
■LEncore先行（抽選）
応募受付期間：2026年1月6日12時〜1月11日23時59分。
■プレリクエスト先行（抽選）
応募受付期間：2026年1月6日12時〜1月11日23時59分。
■一般発売（先着）
2026年1月17日10時〜。
