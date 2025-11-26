¥È¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ª¥ó¼ç±é±Ç²è¡ØFox Hunt ¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ï¥ó¥È¡Ù¡¢¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿6ÅÀ¡õ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÍ½¹ð²ò¶Ø
¡¡¥È¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ª¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥É¥¢¥ó¡¦¥¤¡¼¥Û¥ó¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØFox Hunt ¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ï¥ó¥È¡Ù¤è¤ê¡¢¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¸Ñ¼í¤êÂâ¡È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ÐºÑÈÈºáÁÜºº¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¹ñ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Àµð³Û¤Î¶âÍ»º¾µ½»ö·ï¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡¢¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥é¡¼¡£
¡¡¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î´é¤ò»ý¤Ä·×»»¹â¤¤¹ñºÝ»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¥À¥¤¤ò¥È¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ª¥ó¤¬¡¢¥À¥¤¤Î¿ÈÊÁ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤¹·ÐºÑÈÈºáÁÜºº¥Á¡¼¥àÄ¹¥¤¥¨¤ò¥É¥¢¥ó¡¦¥¤¡¼¥Û¥ó¤¬±é¤¸¤ë¡£½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤ÎÃæ¤Ë¤â¤º¤ë¸¤µ¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¥À¥¤¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¡Öæ«¡×¤ò¹¥µ¡¤È¸«¤Ê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥¤¥¨¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¿Í¤Î¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿µðÂç¤Ê¶î¤±°ú¤¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¤ÎÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¥¨¥ë¥µ¡Ê¥ª¥ë¥¬¡¦¥¥å¥ê¥ì¥ó¥³¡Ë¤ä¥Ñ¥ê¤Î·º»ö¥Î¥¨¥ë¡Ê¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥é¥Ö¥ë¥À¥ó¡Ë¤é¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢»öÂÖ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÇÈÍð¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¥À¥¤¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤Ç¤Î¿ÈÊÁ³ÎÊÝ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ï¥ó¥È¡×¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥À¥¤¤òÊá¤¨¡¢24²¯¥É¥ë¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´°¿ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡©
¡¡¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥Ý¥ê¥¹¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¿REBORN¡Ù¤Î¥ì¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó¡£¥¤¥¨¡¦¥¸¥å¥ó¤ÎÉô²¼¥·¥ã¥ª¥¸¥¢Ìò¤Î¥¨¥ê¥«¡¦¥·¥¢¥Û¥¦¤¬¡¢¥ì¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó´ÆÆÄ¤È¶¦Æ±µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡ØºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡Ù¤Î¥Á¥§¡¦¥É¥ó¥Û¥ó¡¢Èþ½Ñ´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¹¥¢¡¢¥«¡¼¥¹¥¿¥ó¥È´ÆÆÄ¤Ï¡ØTAXi¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¥À¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤Î¥À¥¤¡¦¥¤¡¼¥Á¥§¥ó¡Ê¥È¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ª¥ó¡Ë¤¬¡¢·ÐºÑÈÈºáÁÜºº¥Á¡¼¥àÄ¹¤Î¥¤¥¨¡¦¥¸¥å¥ó¡Ê¥É¥¢¥ó¡¦¥¤¡¼¥Û¥ó¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤ÇÁêÂÐ¤¹¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÎäÀÅ¤ÊÉ½¾ð¤Î¥À¥¤¤ÎÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¥¨¥ë¥µ¡Ê¥ª¥ë¥¬¡¦¥¥å¥ê¥ì¥ó¥³¡Ë¤Î»Ñ¤â¡£Èà¤é¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¥¤¥¨¤¬¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Éô²¼¤Î¥°¥ª¡¦¥·¥ã¥ª¥¸¥¢¡Ê¥¨¥ê¥«¡¦¥·¥¢¥Û¥¦¡Ë¤È¥Á¥ã¥ª¡¦¥¤¡¼¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥¢¥ª¥æ¥¨¡Ë¤Ï¡¢ºîÀï¿ë¹ÔÃæ¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢¤µ¤é¤Ë·ÐºÑÈÈºáÁÜºº¥Á¡¼¥à¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¥Ñ¥ê·Ù»¡¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÍ½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢¹ñºÝ»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤È¡¢¡ÖÃÏ¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë·ÐºÑÈÈºáÁÜºº¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥Á¡¼¥à¡È¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ï¥ó¥È¡É¤Î·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ò»ë³ÐÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë±ÇÁü¤À¡£Ãæ¹ñ·Ù»¡¤Ê¤É¶²¤ë¤ë¤ËÂ¤é¤º¤ÈÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¥À¥¤¤ËÂÐ¤·¡¢±Ô¤¤´ã¸÷¤ÇÃå¼Â¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¥¤¥¨¤¿¤Á¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¥À¥¤¤Î¤¤¤éÎ©¤Á¤ò³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ñ¥ê»Ô³¹¤Ç¤Î½Æ·âÀï¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö·ë²Ì¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥À¥¤¤È¡¢¡Ö²áÄø¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥¨¤ÎÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤ÄÆó¿Í¤¬¥ï¥¤¥ó¤ò´¥ÇÕ¤¹¤ëÃµ¤ê¹ç¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Î¹ÔÊý¤¬¤µ¤é¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØFox Hunt ¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ï¥ó¥È¡Ù¤Ï¡¢12·î26Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£