Éã¤Ï¸µ¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¡¢ÁÄÉã¤ÏÀÂµî¤·¤¿¼Â¶È²È¡Äà¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê1°Ìá29ºÐ¾åÃÒÂçÂ´¥¢¥ÊàµþÅÔ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÀ¼
ÎÃ¤·¤²¤Ê³Ê¹¥¤ÇÐÊ¤à»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê
¡¡Éã¤Ï¸µ¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¡¢ÁÄÉã¤Ï¼Â¶È²È¡Ä¡£¾åÃÒÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿29ºÐ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎàµþÅÔ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Æ¤ÎµþÅÔ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÎÃ¤·¤²¤Ê»Ñ¤Ç¤¿¤¿¤º¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¡£¡ÖÄ«¤Ï¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤ÆÀÅ¼ä¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÂÎÄ´¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤ÎÉã¤Ï¸µ¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤Ç¸½ºß½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÅÄÂ¼·ûµ×¡£ÁÄÉã¤Ï¼Â¶È²È¤ÎÅÄÂ¼·û»Ê¤µ¤ó(µýÇ¯90)¡£ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Ï2018Ç¯4·î¤ËTBSÆþ¼Ò¤·¡¢21Ç¯3·î¤«¤éÄ«¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×¤ÎMC¤ËÈ´Å§¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¥ª¥ê¥³¥ó¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÂè21²ó¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£