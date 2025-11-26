¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÂç¿Í¤Ë¡Ä¡×ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï10Ç¯°Ê¾å¡¢»ÒÌò½Ð¿È¤Î26ºÐ¡õ27ºÐ½÷Í¥à¥Ñ¥êÎ¹á¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥å¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÅ·»È2¿Í¤Ï¡×¤ÎÀ¼
¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ä¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¥Ý¡¼¥º
¡¡½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ(26¡¢¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬ÃçÎÉ¤·½÷Í¥¡¦Ê¡¸¶ÍÚ(27)¤È¤Î¥Ñ¥êÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·Á°¤Î¥Ñ¥êÎ¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¤¿¤Á¡¡Âô»³¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢´Ñ¸÷¤·¤Æ¡£¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡¡¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë2¿Í¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢2¿Í¤¬¤â¤¿¤ì¤«¤«¤Ã¤ÆÌ©Ãå¤·¤¿¤ê¤·¤¿ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´ãÊ¡¡×¡Ö2¿Í¤È¤âË»¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯Í§¾ðÁÇÅ¨¡×¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥³¥ó¥Ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÅ·»È2¿Í¤Ï¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤ÇÂº¤¤¡×¡ÖE¥Æ¥ì¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¤¤¤¤¤Í¤ò5²¯²ó²¡¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤«¤è£÷¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ë»Ð¤µ¤ó¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ñ¥ê¤Ç¤æ¤ë¥¥ã¥ó¤¹¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2¿Í¤Ï2015Ç¯¤ËµÙ´©¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥Ô¥Á¥ì¥â¥ó¡×(³Ø¸¦¥×¥é¥¹)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÆ±»þ´ü¤ËÌ³¤á¡¢19Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö3Ç¯AÁÈ¡¡º£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¼Á¤Ç¤¹¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ä20Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ç¶¦±é¡£
¡¡Âç¸¶¤Ï¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖDream5¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢2009Ç¯¤Ë10ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£14Ç¯¤ËÃ´Åö¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤è¤¦¤«¤¤ÂÎÁàÂè°ì¡×¤¬¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Ê¡¸¶¤Ï2005Ç¯¤Ë»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£09Ç¯¤«¤é13Ç¯¤Þ¤ÇNHK¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±ÎÁÍýÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥Ã¥¥ó¥¢¥¤¥É¥ë ¥¢¥¤¡ª¥Þ¥¤¡ª¤Þ¤¤¤ó¡ª¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ¢¤Þ¤¤¤ó¤ò±é¤¸¡¢°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£