ソフトバンクの前田悠伍投手（20）が26日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、100万円増の年俸1100万円でサインした（金額は推定）。

今季は3試合に登板。7月13日の楽天戦（楽天モバイルパーク）で6回無失点でプロ初勝利を挙げた。前田悠は「少ない試合数だけど、1軍でも少しは通用するかなというふうには感じた。でも（相手は）レベルアップしてくると思うので、それ以上の練習をしてその人たちに負けないようにやっていきたい」と力を込めた。

オフシーズンはソフトバンク時代に同じく「41」を背負った千賀滉大（米大リーグ・メッツ）に弟子入りする。「千賀さんは球速も速いし、力もあるのでそこを吸収したい。あとは体の使い方など勉強になる部分もたくさんあるので、全てにおいて成長していきたい」と意気込んだ。

来季は3年目を迎える。千賀も3年目で中継ぎとして51試合に登板し17ホールド。ブレイクを果たした。前田悠は「同じ番号を背負わせてもらっているので同じように3年目でブレイクして、いずれは球団を代表するような選手になっていきたい」と話した。