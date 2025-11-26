½÷²¦Â×´§¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤ëÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯70ÀÚ¤ê¤òÁÀ¤¦º´µ×´Ö¼ëè½¡¡»Ë¾å5¿ÍÌÜ¤Î²÷µóÃ£À®¤Ë¥Î¥ë¥Þ¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼
¡ãJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ26Æü¡þµÜºê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö(µÜºê¸©)¡þ6543¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ëµ±¤¡¢Ç¯´Ö½÷²¦¤È¤·¤ÆºÇ½ªÀï¤ËÎ×¤àº´µ×´Ö¼ëè½¤¬»Ë¾å5¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤ËÄ©¤à¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï¡Ø69.9382¡Ù¡£º£½µ¤Î4Æü´Ö¤ò287¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¢¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç²ó¤ì¤Ð¡¢¡Ø69.9994¡Ù¤È¤Ê¤ê¡¢¿½¥¸¥¨¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡¢´ä°æÌÀ°¦¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¡È70ÀÚ¤ê¡É¤òÃ£À®¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥ê¥³¡¼¥«¥é¡¼¡ÉÁ´³«¡ª ²ÏËÜ·ë¤ÎÁ¯Îõ¥³¡¼¥Ç
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜ»Ø¤¹ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËèÆü´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤ÆÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×½éÆü¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£4·î¤Ë¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢5·î¤Ë2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢Ç¯´Ö½÷²¦¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¡×¡¢¡Ö5¾¡¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÌÜÉ¸¤¬·ü¤«¤Ã¤¿º£µ¨ºÇ½ªÀï¡£Ëþ´êÀ®½¢¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î2022Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç4Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï4Æü´Ö¤È¤â¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤Ï¡Ö¥º¥¿¥Ü¥í¤Ç¤·¤¿¡×¤È2ÆüÌÜ¤«¤é3ÆüÏ¢Â³¤Ç¡Ö77¡×¤òÃ¡¤¤¤Æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë17¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç38°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï¤â¤¦Ê§¤·¤ç¤¯¤·¤¿¡£22Ç¯¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Î28°Ì¡£²áµî3Ç¯¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ÏºòÇ¯¤ÎºÇ½ªÆü¤Î¡Ö69¡×¤Ç¡¢·×12¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï¡Ø72.75¡Ù¡£º£Ç¯¤Ïº¸¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤Î¥Û¡¼¥ë¤¬Â¿¤¤¥³¡¼¥¹ÂÐºö¤Ë¡¢»ý¤Áµå¤È¤ÏµÕ¤Î¥É¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤â¼ÂÀïÇÛÈ÷¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¤Î¾Ú¤·¤ò¼¨¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£¸áÁ°7»þ20Ê¬¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤ÏÎä¤¨¹þ¤ó¤ÀÄ«¤â¡¢ÆüÃæ¤Ï¾®½ÕÆüÏÂ¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¡£¡ÖÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¥Û¡¼¥ë¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡¢³ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄ´À°¤ò½ª¤¨¡¢½àÈ÷¤ÏËüÃ¼À°¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç£±»î¹ç¤âµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯½Ð¾ì¤·¡¢ºÇ½ªÀï¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£1988Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼À©ÅÙ»Ü¹Ô¸å¡¢³§¶Ð¤Ç¤Î½÷²¦Â×´§¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£36»î¹ç¡¢118.5¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¤·¤Æ70ÀÚ¤ê¤òÃ£À®¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤âºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡£¾¡¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê·®¾Ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦±±µÏ¹§»Ö¡Ë¢¡Ç¯´ÖÊ¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯70ÀÚ¤êÃ£À®¼Ô¡¡¢¨2025Ç¯¤Îº´µ×´Ö¤Ï11·î26Æü¸½ºß½ç/Ç¯¡ÊÊ¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯/»î¹ç¿ô/¥é¥¦¥ó¥É¿ô¡Ë¡2024¡§»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê69.1478/25/82.5¡Ë¢2024¡§ÃÝÅÄÎï±û¡Ê69.2378/32/95.0¡Ë£2023¡§»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê69.4322/32/104.5¡Ë¤2024¡§´ä°æÌÀ°¦ ¡Ê69.9040/30/95.5¡Ë¥2019¡§¿½¥¸¥¨¡Ê69.9399/27/86.0¡Ë¦2022¡§»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê69.9714/33/108.0¡Ë¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä2025¡§º´µ×´Ö¼ëè½¡Ê69.9382/35/114.5¡Ë
「やっぱり目指す目標があるので、そこに向けて、毎日頑張りたい。いいプレーをして優勝争いができたらいいと思うし、メジャーで優勝して終わりたいです」初日を翌日に控えたこの日はプロアマ大会で最終調整。4月にツアー初優勝を果たし、5月に2勝目を挙げて以降は、年間女王とともに「メジャー制覇」、「5勝」を目標に掲げていた。この目標が叶かった今季最終戦。満願成就のフィナーレに向けて気持ちも高まっている。この大会はプロ2年目の2022年に初出場した。今年で4年連続出場で、昨年は4日間ともアンダーパーで回り、トータル8アンダーで3位に入った。23年は「ズタボロでした」と2日目から3日連続で「77」を叩いて、トータル17オーバーで38位に沈んだが、「少しずついいイメージもできているので」と苦手意識はもう払しょくした。22年はトータルイーブンパーの28位。過去3年の自己ベストは昨年の最終日の「69」で、計12ラウンドの平均ストロークは『72.75』。今年は左ドッグレッグのホールが多いコース対策に、持ち球とは逆のドローボールも実戦配備して、成長の証しを示すつもりだ。午前7時20分のスタート時は冷え込んだ朝も、日中は小春日和の陽気となったプロアマ大会。「打ちづらいホールも多いけど、割り切ることも大切。自分のいいスイングをしたい」と調整を終え、準備は万端整った。今季は開幕からここまで1試合も休むことなく出場し、最終戦の舞台に立つ。1988年のツアー制度施行後、皆勤での女王戴冠は初めてとなる。36試合、118.5ラウンドでシーズンを完走して70切りを達成すれば、これも最多となる。圧倒的な強さで走り続けた2025年シーズン。勝って、獲って、新たな勲章を手にして締めくくる。(文・栄枝琴子)■年間平均ストローク70切り達成者　※2025年の佐久間は11月26日現在順/年(平均ストローク/試合数/ラウンド数)①2024:山下美夢有(69.1478/25/82.5)②2024:桑田泉央(69.2378/32/95.0)③2023:山下美夢有(69.4322/32/104.5)④2024:岩井明愛 (69.9040/30/95.5)⑤2019:申ジエ(69.9399/27/86.0)⑥2022:山下美夢有(69.9714/33/108.0)………………………………………2025:佐久間朱莉(69.9382/35/114.5)
