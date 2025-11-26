Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¸õÊä¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡×TBS¼ÒÄ¹¤¬¸ÀµÚ¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡×
¡¡TBS¤Ï26Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª¡Ö2025¡¡T&DÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¸ì30¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Î¶ÊõÀµÊö¼ÒÄ¹¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Î®¹Ô¸ìÂÐ¾Ý¤Î¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ä´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤¿°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÆ±¶É¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖÊóÆ»ÆÃ½¸¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SNS¾å¤Ç¼èºà¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢½Ð±é¼Ô¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëº¬µò¤Î¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¤äÉî¿«¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÂ°¤¹¤ë²èÁü¤ä¾ðÊó¤òÌµÃÇ¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ãø¤·¤¤¿Í¸¢¿¯³²¹Ô°Ù¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¤¹¤ë¼Ò°÷¤Î°ÂÁ´¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£