TBS¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×½ªÎ»¤Ë¸ÀµÚ¡¡ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ø´¶¼Õ¡ÖÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡TBS¤Ï26Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦45¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷½ªÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Ï1985Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£Ç¯10·î¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£11·î3ÆüÊüÁ÷½ªÈ×¤ËÏÂÅÄ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÇÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Î¹çÅÄÎ´¿®ÀìÌ³¤Ï¡Ö¸½ºß¤Þ¤Ç40Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÏÂÅÄ¥¢¥»ÒÍÍ¡¢Â¿¤¯¤Î½Ð±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢ÈÖÁÈ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êËè½µ¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¶ÊõÀµÊö¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö40Ç¯´Ö¡¢ÆüÍËÆü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é40Ç¯¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀè¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢À¨¤¤ÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷½ªÎ»¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹çÅÄÀìÌ³¤Ï¡ÖÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡¢»ä¶¦¤Ç40¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷½ªÎ»¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£(½ªÎ»¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï)¤ä¤Ï¤ê¡¢40Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤¬1¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
