元ＴＯＫＩＯの国分太一が２６日、都内で代理人弁護士とともに会見に臨んだ。コンプライアンス違反として日本テレビの番組降板が発表された６月以降、初の公の場。国分は、日本テレビ側とは「対立する気持ちはない」と話した。

国分は黒スーツ、黒ネクタイ、黒縁眼鏡姿で代理人弁護士とともに登場。かなり痩せた印象を受ける。

騒動の発端となった日本テレビ「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」の降板から５カ月。国分は「私は当初から関係者の方々に謝罪をしたい気持ちを持ち続けています。もちろん、これまで長年にわたりお世話になってきた日本テレビさんと対立する気持ちはありません」と明言。「私自身に常識が欠けていたことから、きちんと認識をしていなかったものの、私の過去の行動が日本テレビからコンプライアンス違反に認定されている可能性もあるかと思います」と述べた。

ただ現在も、どの行為がコンプラ違反に当たるのか「答え合わせ」ができておらず「そうした事柄も全てひっくるめて答え合わせをさせていただき、事実を知り、本件と関係者にきちんと向き合いたいという気持ちから」代理人弁護士を通じ、話し合いの場を求めたものの「日本テレビさんと協議を続けていただきましたが、こちらのお願いを。何一つ叶わず今日に至っています」と説明。

「私は身動きができず、世の中から取り残されてしまいました。こうした事態を少しでも前に進めようと、人権救済申し立てという手段を選びました。これは私個人として行ったことで、ＴＯＫＩＯの元メンバーやＳＴＡＲＴＯ社は全く関わっていません」と話していた。