ユーチューバーてんちむ（32）が26日、インスタグラムのストーリーズを更新。自身が代表を務める東京・六本木のショークラブ「スーパースパーク東京」でのショーダンサーとしての活動を卒業すると発表した。

てんちむは、12月1日に同ショークラブで自身のバースデーイベントを開催することを告知するとともに「併せてこの日にすぱすぱを卒業します!」と報告。「今後は出役ではなく、アドバイザーと言う形で完全に裏方として携わらせていただきます。（と言うのも、風営法の営業で代表の肩書き使えなくてマジで今、ただの人になってる。笑笑笑）」と説明した。

今年1月に代表に就任してからの約1年を振り返り、スタッフらに感謝するとともに「復帰して自分が本当に本当に大変だった時、バーレスクとファンの存在に沢山助けられたから自分が今、色々落ち着いたからサヨナラというのは私が嫌なので、出役は辞めても今後とも裏で女の子がキラキラ輝けるようにサポートします」と強調。卒業イベントは実施しない意向を示した。

てんちむは20年、豊胸の事実を隠していたことで、自身がプロデュースするバストアップ商品の購入者に対する返金対応に追われる中、東京・六本木のエンターテインメントショーレストラン「バーレスク東京（現ROKUSAN ANGEL）」のショーダンサーとしてデビュー。今年1月に系列店としてオープンした「スーパースパーク東京」の経営・運営に参画していた。