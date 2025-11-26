ソフトバンク・前田悠伍投手が２６日、みずほペイペイで契約更改交渉に臨み、１００万増の年俸１１００万円でサインした。２３年ドラフト１位で入団した２年目左腕は、今季は３試合で１勝１敗、防御率３・９７。７月１３日の楽天戦（楽天モバイル）でプロ初勝利をマークした。

今年１０月のドラフトでホークスは、スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手をドラフト１位指名した。面識はなかったものの、同学年で高校時代からのスター選手。「めっちゃ、びっくりしました。まさかホークスが指名するとは思わなかった」と率直な感想を明かした。大阪桐蔭時代は花巻東・佐々木麟太郎、九州国際大付の佐倉侠史朗（現ソフトバンク育成）、広陵・真鍋慧（現・大商大）と高校ビッグ４と呼ばれた。「（ソフトバンクの）施設は僕自身めちゃくちゃいいなと思ってるので、来てもらって一緒にやりたい気持ちもあります。同じ学年なので、佐倉もいますし、（一緒に）頑張っていきたいなというふうには思っています」と、来年７月のＭＬＢドラフト後に進路を決める予定のスラッガーにホークスでの共闘を呼びかけた。

前田悠は９月末に左肘関節クリーニング術を受け、現在はリハビリ中だが、来春のキャンプでは問題なく投球練習できる見込み。