解散したグループ「ＴＯＫＩＯ」の国分太一が２６日、都内の司法記者クラブで会見しした。

国分は「まず最初に、自ら取った行動により傷つけてしまった当事者の方に、遅くなりましたが、心からお詫びの気持ちを申し上げます。本当に申し訳ありませんでした」と、深々と頭を下げた。

メモを読み上げながら「番組降板を告げられてから５か月、本当に申し訳ないという思いと、自分に対して情けなく悔しい思いで過ごしていました。置かれている状況や立場への自覚が足りなかった。長年立場と環境にあぐらをかいていた部分があった。みずからを客観的にみつめることができていませんでした。悔やんでも悔やみきれません」とした。

６月に日テレからの聴き取りがあり、その場で番組降板の通知が行われたことに「さまざまな出来事に、私の心はついていけませんでした」と声を震わせた。

３０年間続いた日テレ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」降板とＴＯＫＩＯ解散など怒とうの事態に「数日間で全てを失いました」。一方で「私のとった行動がコンプライアンス違反なのか答え合わせもできない。後悔、孤立、絶望とネガティブな感情に押しつぶされ、自らをコントロールすることも難しかった」と振り返った。

何度も反省の意を示し「日本テレビさんと対立したい気持ちはありません」とした一方で、日テレ側と協議ができていない状況に「こちらのお願いが何一つかなわず今日に至っている」と消化不良になっている気持ちも明かした。