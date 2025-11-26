安慶師範大学コンピューター・情報学院の研究室で、没入型インタラクティブプロジェクターの前で黄梅戯を演じる安慶師範大学黄梅劇芸術学院の余淑華教授。（１１月１２日撮影、安慶＝新華社記者／胡鋭）

【新華社合肥11月26日】中国五大戯曲の一つに数えられる「黄梅戯（こうばいぎ）」は、柔らかな節回しと素朴な演技で知られ、「中国の農村音楽」として深い文化的記憶を宿している。「黄梅戯の里」として知られる安徽省安慶市では現在、安慶師範大学の研究者らが人工知能（AI）、没入型技術、ビッグデータなどの先端技術を活用し、伝統演劇の継承に新たな道を切り開いている。

安慶師範大学コンピューター・情報学院の研究室では、同大学黄梅劇芸術学院の余淑華（よ・しゅくか）教授がモーションセンサーを装着し、グリーンバックの前で黄梅戯「女駙馬（にょふば）」の名場面を演じた。同時に、実験スタッフが高精度のモーションキャプチャー機器でその動作の軌跡を記録し、デジタルアートアーカイブを作成した。

同大学コンピューター・情報学院の王広軍（おう・こうぐん）副教授によると、同学院は専門の研究チームを立ち上げ、黄梅戯や桐城派（安慶市桐城県発祥の清代文学の流派）文化などの特色ある文化を中心に、デジタルメディア、AI、ヒューマンコンピューターインタラクション（HCI）などの技術を活用し、地域文化に特化したAI大規模モデルを構築している。また、デジタルヒューマン、黄梅戯バーチャルミュージアム、大規模多人数向け没入型インタラクティブプロジェクション、床面インタラクティブプロジェクションなど、マルチモーダルな展示・発信プロジェクトの研究開発を進めている。

仮想現実（VR）機器を装着すれば、観客は黄梅戯バーチャルミュージアムに「入り込み」、「女駙馬」の舞台公演に自ら参加しているような体験が得られる。桐城文廟（孔子廟）などの観光地では、拡張現実（AR）を用いたリアル謎解きやデジタルシナリオツアーにより、黄梅戯の要素と文化・観光を結び付けている。観光客は電子ガイドやデジタルヒューマンとのやりとりを通じ、散策しながら伝統演劇と地域文化の融合を肌で感じることができる。

王氏は、研究チームはこれまでに安慶市や浙江省杭州市などの観光地二十数カ所と提携し、黄梅戯や地域文化のストーリー要素発掘に取り組んでいると述べた。（記者/何曦悦）

