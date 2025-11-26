いよいよ待望の昇進である。

横綱・大の里まさかの千秋楽負傷休場に角界から非難の嵐…八角理事長は「遺憾」、舞の海氏も「私なら出場」

きょう26日午前、安青錦（21）の大関伝達式が行われ、相撲協会からの使者を迎えた。来場所から大関の地位で番付に載る。

付け出し入門を除き、所要14場所での大関昇進は史上最速。ロシアによる侵攻を逃れ、ウクライナからやってきた青年が掴んだジャパニーズドリームだが、今後の課題も少なくない。

安青錦にとって11月場所の幸運ともいえるのが、横綱大の里が千秋楽を負傷休場したことだろう。仮に大の里がケガをせずに千秋楽で豊昇龍に勝った場合、優勝決定戦で安青錦と対戦していた。その場合、果たして賜杯を掴めたか。「おそらくV逸、大関とりは来場所に持ち越しになった可能性が高い」と角界OBがこう話す。

「安青錦は大の里との対戦成績は0勝3敗。過去2戦は立ち合いで吹っ飛ばされ、何もできなかった。今場所は何とか食い下がり、追い詰められた土俵際で引き技を繰り出し、『あと一歩』の場面を演出。メディアはこれをもって『実力差は縮まった』と称賛していたが、そうではない。普段以上に立ち合いの姿勢を低くして押しに抵抗しただけ。いわば最初から守りに入っており、実際、なす術もなく後退させられ、苦し紛れに引き技を出した」

このOBはさらにこう続ける。

「安青錦の立ち合いは手を出して相手を止めるだけ。自分から押してはいない。それでも相撲がうまいから、相手は警戒心を抱いて慎重になる。そうなれば安青錦の思うツボです。逆にそれを無視し、正面から粉砕してくる相撲に弱い。だから大の里を苦手にしているのだが、今場所は義ノ富士にも同じ手でやられた。手で受けるだけの立ち合いのままでは彼らを攻略できない」

大の里は192センチ、187キロの巨体。一方、義ノ富士は183センチ、153キロと平均的な体格だ。その義ノ富士にもできた……となれば、後に続く力士は出てくるだろう。

かねて指摘されていた課題をクリアできないまま、大関に昇進。21歳と若いので伸びしろはあるものの、しばらくは苦労しそうだ。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイは5月場所の直前に、安青錦へのインタビューを実施。相撲のことのみならず、日本語の習得方法や来日後のカルチャーショックなどを赤裸々に語ってもらった。流暢な日本語を操る本人からは、「腹違い」というまさかの単語まで飛び出して…。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。