11月22日、タレントの里田まいが自身のInstagramを更新。ワイルドに“激変”したショットを公開し、ファンからは歓喜の声があがっている。

《最近の写真です。一番やっているテニスの写真が全然ない》とつづり、日焼けした肌にワンショルダーの黒いドレスを身にまとい、ボブヘア姿に変身したショットなどを添えた。

この姿にInstagramのコメント欄にはファンから

《ワイルドで可愛い》

《何か若返ってない？》

《ボブスタイルかっこいい》

などと歓声があがっている。

この日に更新したInstagramでは、夫で読売ジャイアンツの田中将大投手と、ももいろクローバーZの玉井詩織とのゴルフ場でのスリーショットも添えていた。

スポーツ紙記者が言う。

「田中投手も19日までに更新した自身のInstagramで《妻としおりんとゴルフ 笑いが絶えないラウンドでした》とつづり、同様のスリーショットを公開していました。写真では女性2人との体格差から、田中投手のデカさが際立ち、《マー君ってこんなサイズ感なのですね！》などと驚きの声が相次いでいました。

田中投手は、ももクロメンバー全員が好きという、いわゆる“箱推し”であることを明かしており、2012年以降は、自身の登場曲に『ももクロ』の楽曲を使用しています。その田中投手は11月25日に球団事務所で契約更改に臨み、推定で6千万円減の年俸1億円でサインしました」

9月30日の対中日ドラゴンズ戦で日米通算200勝を達成した田中投手だが、東北楽天イーグルスから移籍し、1年目の今シーズンは10試合の登板で3勝4敗、防御率5.00と精彩を欠いた。

2年目の来シーズンに向け「とにかくリーグ優勝して日本一になりたい。個人の記録というより、ずっとそこは一番の目標。どれだけ貢献できるか、どういう形で貢献できるか。常にベストを尽くしながらやれたらなと思っています」と意気込みを語った。

田中投手を献身的にサポートしている里田も、来シーズンの日本一を願っていることだろう。