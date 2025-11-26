日曜の夜は8時のNHK大河「べらぼう」に始まって、9時からTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」、10時15分からテレビ朝日系「すべての恋が終わるとしても」（朝日放送制作）、10時30分から日本テレビ「ぼくたちん家」と、ドラマが大渋滞。その中で、最後発の2023年4月期に開設されたテレ朝系“日10”の苦戦が続いている。

「制作局の朝日放送は“ニチテン”と呼ばせたいようで、当初は“大物脚本家のオリジナル作品”という触れ込みで、岡田恵和さん、野島伸司さん、浅野妙子さん、遊川和彦さんの作品を並べました。でも、2年目からジャンルもターゲットもいまひとつ方向性が定まらず。ニチテンはなかなか浸透しないのが現状ですね」（テレビ誌ライター）

今期放送中の「すべての恋が終わるとしても」は、冬野夜空氏が“X”にツイートした140字の短い小説を書籍化したものが原作。ダブル主演の葵わかな（27）と神尾楓珠（26＝写真）を中心に、男女8人の人間関係が紡がれる《切ない群像ラブストーリー》（公式サイトより）だ。

ネット上では《恥ずかしくなるぐらいベタすぎ》《いつのドラマ？っていうくらい使い古された展開》なんて厳しい声がある一方、《わかっていても泣かされる》《この時代に正統派ラブストーリーは1周回って新鮮かも》《自分の恋を思い出す》など、素直に受け止める声も少なくない。

「地上波の連ドラを見る層と、原作を支持したタイパ重視の層がリンクしていないので、視聴率での苦戦は想定していました」と語るのはテレビコラムニストの亀井徳明氏。亀井氏は「でも見始めたらハマる人も多いようです」と、こう続ける。

「原作の“140字の恋物語”の空気を自分なりに咀嚼（そしゃく）して群像劇の連ドラにまとめ上げるというのは、難しい作業。ちょっと強引だったりありきたりな展開は、言い換えれば“恋愛ドラマの王道”を踏襲しているとも言えます。その中で、一人ひとりの“恋の終わり”に丁寧に寄り添うという姿勢は、伝わる人には伝わるんじゃないかな。第6話で山下幸輝さんと大塚萌香さんが見せた、神尾さんの両親の33年前の“恋”も良かった」

さらに、脚本を担当している三浦希紗氏について、亀井氏は「ストレートなセリフで泣かせるというよりも、語りすぎずに静かに心に響く余韻を重視するタイプなのかな、と思います。例えば、市川由衣さんの役どころ。王道の恋愛物なら“闇落ちキャラ”として再登場するはずですが、その気配がない。だからこそ、静かな“恋の終わり”がシンプルに心に染みるのでは。個人的には、脚本家の自己主張が見え隠れした『silent』（2022年フジテレビ）よりも好きですね」

タイパ重視の世代にウケた“140字の恋愛小説”を原作にした連ドラ「すべ恋」。実は切ない恋愛経験を遠い昔に持つオトナ世代にこそ、刺さっているのかも？

