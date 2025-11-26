【トランプ2.0 現地リポート】

エプスタイン・ファイルの公開を拒んできたトランプ大統領が、突然、方向転換した。公開を求める世論に加え、支持基盤を代表する一部のMAGA派議員の反発に押される形となった。こうした動きが、政権の先行きに影響を与えかねないとの見方も広がっている。

富裕な実業家だったジェフリー・エプスタイン氏は、未成年者への性的暴行などの罪で逮捕され、2019年に拘置所で自死した。「エプスタイン・ファイル」とは関連の捜査資料の総称で、クリントン元大統領やビル・ゲイツら政財界の著名人の名前が含まれる可能性が指摘されてきた。

選挙運動中は公開に前向きだったトランプ氏だが、就任後は一転して慎重姿勢に。これに対し、民主党と一部の共和党議員が公開を義務付ける法案を提出、今月18日の採決へと進んだ。

ところが、ここで大統領の態度は一変。法案支持を表明したため、法案は圧倒的多数で可決された。

政権には30日以内の公開義務があるが、司法省はクリントン元大統領に対する捜査に乗り出しており、公開が遅れるのではないか、黒塗り部分が増えるのではないかとの臆測も広がっている。そもそも公開は大統領の一存でいつでも可能なため、犠牲者支援団体は一刻も早い公開を呼びかけている。

■ポスト・トランプ論も浮上か？

それ以上に注目されているのは、トランプ氏がこれまでの姿勢から軌道修正を余儀なくされたという事実だ。それを象徴するのはMAGA派のマージョリー・テイラー・グリーン下院議員（通称MTG）の離反だ。MTGは被害者らと共にファイル公開を強く主張、トランプ氏が彼女を「裏切り者」と非難すると、「これほど忠義を尽くしたのに！」と反発。ついには議員辞任も表明した。

トランプ大統領に対しては経済問題を中心に厳しい評価が目立っている。今月の地方選挙では、支持した候補者が複数の重要な選挙で敗れており、共和党議員らが大統領に依存しない方向に動き始めているとの分析もある。

一方で一部の保守派は、今回の文書公開支持を「透明性への前進」と評価しており、共和党内の動きは一枚岩ではない複雑な様相を呈している。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）