サーヤ（ラランド）

最近の連ドラはお笑い芸人の起用が目立っているが、夏帆と竹内涼真のダブル主演による「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系・毎週火曜午後10時〜）にはラランドのサーヤが出演している。

彼女が演じるのは、鮎美（夏帆）をたまたま担当したことから仲良くなった美容師の吉井渚役。知り合ってすぐに鮎美のことを「鮎メロ」と呼んで当惑させるが、一時は夫を含め3人で同居して、鮎美の価値観の変化に大きな影響を与えた。

SNS上で話題を集めている快作だが、サーヤは勝男（竹内）の同僚・南川あみな役の杏花（かつて芳根京子が連ドラ初主演した「表参道高校合唱部！」にピアノ伴奏担当の合唱部員役で出演）と並んで、助演女優賞ものの好演を見せている。

サーヤは1995年12月13日生まれ、東京都出身。7歳まで子役として活動。大学在学中にニシダとお笑いコンビ「ラランド」を結成。アマチュアながら（サーヤは広告代理店に勤務）、M-1グランプリ2019で準決勝に進出。2021年にはラランドの個人事務所「レモンジャム」を立ち上げ、代表取締役社長に就任した。

ドラマ出演も多く、「わたしの一番最悪なともだち」（NHK）、「新空港占拠」（日本テレビ系）にも出演した。

今回のドラマの役作りについて、サーヤは公式インタビューで「しゃべってるだけで、その人の空気になる人っているじゃないですか。例えば、小学校の昼休みに真っ先にボールを持って『ドッジボールしに行くぞ！』と言うような（笑）。そういうリーダーシップを意識して作りました」と語っている。

登場するだけで空気が変わる存在感という点では、サーヤ自身のアイコン的な、どこにいても目立つ魅力に通じる。また、渚役をイエローブロンドにグリーンが交じった個性的な髪色で演じていて、ふだんから金髪や青髪にしてサーヤのトレードマークにもなっている髪色のインパクトを生かした役柄だと言える。

しかし、見た目はサーヤっぽくても、渚は確実にサーヤとは違う。それをしっかりと表現しているところに、彼女の演技力を感じる。

もしも姿がそっくりな「パラレルワールドのサーヤ」が存在するなら、プロフィルが正反対で「7歳で子どもお笑いタレントをやめて、大学在学中に女優コンテストで注目を集め、個人事務所オレンジママレードを設立してドラマで活躍」しているかもしれない。そんなパラレルな彼女にも、会ってみたい気がする。

（高倉文紀／女優・男優評論家）