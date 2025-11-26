日本時間午後９時半に英秋季予算案が発表される。与党労働党は昨年の総選挙で、所得税、国民保険料、付加価値税（ＶＡＴ）の引き上げを行わないことを公約に掲げており、財政の立て直しについて不透明感がある。英秋季予算案の発表をきっかけに英財政不安が高まり、ポンドが売られる可能性がある。



また、日本時間午後１０時半には９月の米耐久財受注速報値、同午後１１時４５分には１１月の米シカゴ購買部協会景気指数も発表される。９月の米耐久財受注速報値は、総合の大方の予想が前月比０．５％増、輸送用機器を除いた大方の予想が同０．２％増となっており、前月比では総合が２カ月続けて増加、輸送用機器を除くと５カ月続けて増加すると見込まれ、１１月の米シカゴ購買部協会景気指数は、大方の予想が４３．６となっており、前月の４３．８を下回り、２カ月ぶりに低下するとみられている。



さらに、日本時間２７日午前４時には米地区連銀経済報告（ベージュブック）も発表される。今回発表される報告が１２月９・１０日に開催される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の討議資料となる。



MINKABU PRESS

外部サイト