キム・ヒョンジュン主演の日韓合作ドラマ『彼女のいない時間』が、CSホームドラマチャンネルにて11月27日、28日にCS初放送される。

本作は、メ～テレと韓国の製作会社PH E&Mが共同製作した日韓合作ドラマ。日韓両国のキャストとスタッフが手を組み、セリフは日本語と韓国語、ロケ地も韓国と日本で撮影された。記憶を失った男が愛で再起する物語が描かれる。

主演を務めるのは、SS501のリーダーとしてデビューし、ソロアーティストとしても活躍するキム・ヒョンジュン。『花より男子～Boys Over Flowers』や『イタズラなKiss～Playful Kiss』など俳優としても活動する彼が、最愛の妻を事故で亡くし、そのショックで妻の記憶を失ってしまう主人公・ウンテを演じる。

ヒロイン役には、女優・モデルの天翔天音が抜擢。ウンテが妻の記憶を辿る旅の途中で出会う、不思議な少女を演じる。

CSホームドラマチャンネルでは、11月27日15時より第1話と第2話を、11月28日15時より第3話と第4話が放送される。

（文＝リアルサウンド編集部）