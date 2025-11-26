¡ÚÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Û½êÂ°¤ÎÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¡¡ÌÈµö¼º¸ú¤Ç¶à¿µ3¥«·î¡¢¸ºµë50¡ó
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï26Æü¡¢½êÂ°¤ÎÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡Ê30¡Ë¤¬23Æü¡¢¾ÂÄÅ»ÔÆâ¤Ç¼ÖÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¾×ÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄÌø¤Ë¤Ï¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èï³²¼Ô¤ÏÂ¤ÎÉÔÄ´¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤ËÀÄÌø¤Ï±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤¬1Ç¯¶á¤¯¼º¸ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£Á´ÆüËÜ¤ÏÀÄÌø¤Ë¸ºµë50¡ó¤ò3¥«·î´Ö¡¢2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç3¥«·î´Ö¤Î¶à¿µ½èÊ¬¤ò·èÄê¤·¤¿¡£Æ±ÃÄÂÎ¤Ï¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸µÚ¤Ó»ö¸Î¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤Ï23Æü¸á¸å4»þÈ¾º¢¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤Ë¾ÂÄÅ»ÔÆâ¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÀÖ¿®¹æ¤Ëµ¤¤Å¤«¤ºÄ¾¿Ê¡£±¦Â¦¤«¤éÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¼ÖÎ¾¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡£»ö¸ÎÄ¾¸å¡¢ÀÄÌøËÜ¿Í¤¬Ä¾¤Á¤Ë·Ù»¡¤ØÄÌÊó¡£ÉÕ¶á¤Î¸òÈÖ¤«¤é·Ù»¡´±¤¬ÅþÃå¤·¡¢¸½¾ì¸¡¾Ú¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤³¤í±¿Å¾ÌÈµö¤Î¼º¸ú¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£»ö¸Î¾õ¶·¤ÏÀÄÌø¤Î¼ÖÎ¾¤Î±¦Â¦¤¬ÇËÂ»¤·¡¢Èï³²¼Ô¤Î¼ÖÎ¾¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¦¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£