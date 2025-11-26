6月に解散したグループ「TOKIO」に所属していたタレントの国分太一さんが11月26日に記者会見を行った。国分さんが公の場所に姿を見せたのはコンプライアンス上の問題が確認されたとし、日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板、無期限で活動を休止して以来、今回が初。国分さんは会見冒頭、「多大なるご迷惑をおかけした」「立場と環境にあぐらをかいた。悔やんでも悔やみきれない」と涙ながらに謝罪した。

はじめに代理人弁護士から、説明があった後、国分さんは立ち上がってから、深々と頭を下げ、謝罪を始めた。「本日、私、国分太一にこのような機会を設けることをお許しいただき心より感謝申し上げます。まず最初に自らとった行動により傷つけてしまった当事者の方に、遅くなりましたが、また直接ではなく、このような形になり大変恐縮でありますが心からおわびの気持を伝えさせてください。本当に申し訳ございませんでした」。

番組降板を伝えられた状況について国分さんは「日本テレビの制作局長と、『ザ！鉄腕！DASH！！』のプロデューサーが変わるので挨拶したいということで日本テレビに伺いました。制作局長の方と少し会話をした後に『コンプライアンスについて2〜3伺いたいことがある』と言われ、コンプライアンス局の方、弁護士の方が現れ、突然の聞き取りが始まりました。その後、執行役員の方が来られ、降板を告げられました」と説明。

当時の心境については「突然の聞き取りということもあり、かなり動揺し、緊張して、何が始まるんだろう、そんな気持ちで聞き取りが始まりました。とても冷静ではなかったような気がしています」と振り返った。

さらに「それでもなんとかこのような状況をしっかりと受け止めなければいけないと思い、スマホの録音機能を回しましたが、その行為を弁護士の方に見つかり、削除するように言われました。削除の理由は『プライバシーを守るためなのでご了解を得たい』ということで、その場で削除することしかできませんでした。その後、コンプライアンス局の方から『何か思うことはこのノートとペンでメモってください』と渡されましたが、突然の聞き取りで緊張、それから不安、いろいろあり、手が震えて何も書けなかったことを覚えています。そんなことがあるなんていうのはもう頭の中に全くなかったので、頭が真っ白になってしまい、番組はどうなるんだろう。メンバーに大変迷惑をかけた。他のテレビ局の皆さん、スポンサーの皆さんにどうしたらいいんだろうという気持ちになり、その場で『本当に申し訳ございませんでした』。その言葉を言うのが精一杯でした」と話した。

国分さんについては、番組降板を巡る日本テレビの対応について、代理人弁護士を通じて10月に日弁連へ人権救済の申し立てを行っていた。その際、代理人弁護士は会見で、国分さんが当事者、日本テレビ、スポンサー各社などに謝罪したいと思いが強く、また外部専門家によるコンプライアンス研修も受講し、反省の日々を送っているものの、日本テレビ側に受け入れてもらえない現状があると述べていた。

国分さんは1994年9月にデビューしたTOKIOのメンバーとして活躍。個人としてもタレント、司会者など幅広く活動していたが、今年6月にコンプライアンス上の問題が浮上すると、9月までに全てのレギュラー番組を降板。現在も無期限の活動休止が続いている。

