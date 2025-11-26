TUY

■台風27号(コト)

2025年11月26日12時45分発表　気象庁

26日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯11度55分 (11.9度)
東経116度35分 (116.6度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域    北西側 280 km (150 NM)
南東側 165 km (90 NM)

27日0時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度50分 (12.8度)
東経115度10分 (115.2度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)

27日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度55分 (12.9度)
東経114度25分 (114.4度)
進行方向、速さ    西 ゆっくり
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 165 km (90 NM)

28日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度25分 (12.4度)
東経113度20分 (113.3度)
進行方向、速さ    西南西 ゆっくり
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)
暴風警戒域    全域 230 km (125 NM)

29日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度30分 (12.5度)
東経112度55分 (112.9度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    220 km (120 NM)

30日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯13度30分 (13.5度)
東経113度00分 (113.0度)
進行方向、速さ    北 ゆっくり
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)

1日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯13度35分 (13.6度)
東経112度30分 (112.5度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
 

