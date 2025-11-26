【台風情報】今どこに？ 台風27号(コト)のこのあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速40メートル予想 全国の天気を画像で 気象庁
■台風27号(コト)
2025年11月26日12時45分発表 気象庁
26日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯11度55分 (11.9度)
東経116度35分 (116.6度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 北西側 280 km (150 NM)
南東側 165 km (90 NM)
27日0時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度50分 (12.8度)
東経115度10分 (115.2度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
27日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度55分 (12.9度)
東経114度25分 (114.4度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 165 km (90 NM)
28日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度25分 (12.4度)
東経113度20分 (113.3度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 230 km (125 NM)
29日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度30分 (12.5度)
東経112度55分 (112.9度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
30日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯13度30分 (13.5度)
東経113度00分 (113.0度)
進行方向、速さ 北 ゆっくり
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
1日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯13度35分 (13.6度)
東経112度30分 (112.5度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
