11月25日、『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』が放送された。お笑い芸人の島田秀平が、心霊スポットを訪れた後に自身だけでなく周囲にも異変が立て続けに発生した体験を告白した。

同番組はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を“愛とロマン”をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

番組では「心霊は人に危害を及ぼすのか」というテーマでトークが展開された。お笑い芸人の島田秀平は「霊が何かしてくるんじゃないかって話ですけど、絶対あると思ってて」と切り出し、自身の体験談を語り始めた。

島田は「ちょっと良くない心霊スポット」を訪れた翌日から、自身の左側に次々と不調が発生したという。まず左目が腫れ、次に左の肩が激痛で上がらなくなってしまった。さらに、左の歯が痛くて寝れなくなり、歯医者に行くと根っこにひびが入っていることが判明し、抜歯しなければならなくなった。立て続く異変に「これはちょっと良くない」と感じた島田は、神社にお参りしに行くことにした。しかし、お参りして振り向いた石段で足首をぐねってしまい、左の靭帯を痛めてしまったという。

この怪異は、島田自身に留まらず周囲にも及んだ。島田が飼っている犬が体調を崩したと思ったら、左側の脳に腫瘍が発覚。さらにその直後、長年島田についている男性マネージャーの左の睾丸が2倍に腫れ上がってしまったという。

これらすべての出来事が、わずか2週間の間に起きたという。島田は「これはまずい」と考え、神社でお守りのブレスレットを作ってもらったが、そのブレスレットをはめた瞬間に「パァーン」と弾けたのだそう。さらに、弾けた原因は紐が切れたのではなく、水晶の玉が真ん中で割れていたという。島田は「これは幽霊でしょ」と体験を締めくくった。