厚生労働省は、脳死下での臓器提供を拡大しようと、脳死が疑われる患者を脳死判定の目的で、入院する病院から他の病院へ転院搬送することを容認すると決めた。

搬送を制限する従来の方針を転換し、患者が入院する病院で体制の不十分さから脳死判定を受けられない場合でも、搬送先で臓器提供を可能にする。搬送時の留意点をまとめたチェックリストを使うことを条件に年内にも運用を始める。

脳死下での臓器提供では、脳死判定を経て臓器が摘出され移植となる。厚労省は指針などで、脳死判定を行える医療機関として大学病院など高度医療を提供する約９００の医療機関を指定。脳死判定が目的の転院搬送について、患者の状態が悪化する恐れがあることから「控えるべきだ」とし、原則認めていなかった。

ただ３月現在、脳死判定を行ったのは指定医療機関の３分の１だけだった。脳死判定をできる医師の不在や機材がないためで、脳死判定を行いやすい仕組み作りを求める声が出ていた。

厚労省研究班が２０２３年度から、転院搬送を適切に行うための留意点を検証する実証事業を行い、チェックリストにまとめた。リストには〈１〉患者に人工呼吸器を着けて移動可能〈２〉回復の可能性がないと搬送元、搬送先の両病院が認識〈３〉搬送について家族が同意――など１０項目を挙げた。

厚労省は今夏の有識者会議で、チェックリストの利用を条件に、救急車などによる脳死判定目的の転院搬送を認める方針を示した。

実証事業に参加した東北大病院は宮城県内外の８病院と連携、病院ごとに搬送の手段や担当者などを決め、搬送に備える。救急医の古川宗（はじめ）・臓器移植支援室長は「チェックリストで基本的な手順の確認を行い、地域事情に合った準備を進めるのが望ましい」と話す。

転院搬送が可能になれば離島や地方の患者の脳死判定を行いやすくなる可能性がある。鹿児島県・奄美大島の県立大島病院は臓器提供を過去５件経験した。限られた手術室の確保に苦慮した。摘出臓器を運ぶ方法は航空機だけで天候にも左右される。中村健太郎・救命救急センター長は「状況に応じ都市部に患者を搬送できれば移植までを円滑に進められる」と期待する。

国内の臓器提供数は増えているが、国際的なデータベースによると、２４年の人口１００万人当たりの脳死と心停止ドナーは米国の約４０分の１、韓国の約７分の１で、海外より少ない。