15時の日経平均は960円高の4万9620円、ＳＢＧが183.51円押し上げ 15時の日経平均は960円高の4万9620円、ＳＢＧが183.51円押し上げ

26日15時現在の日経平均株価は前日比960.90円（1.97％）高の4万9620.42円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1392、値下がりは170、変わらずは44と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を183.51円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が102.95円、ファストリ <9983>が77.01円、リクルート <6098>が31.99円、フジクラ <5803>が27.07円と続く。



マイナス寄与度は15.21円の押し下げでイビデン <4062>がトップ。以下、キッコマン <2801>が4.35円、キーエンス <6861>が1.84円、ベイカレント <6532>が1.64円、トレンド <4704>が1.57円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は海運の1業種のみ。値上がり率1位は証券・商品で、以下、電気・ガス、銀行、鉱業、非鉄金属、卸売と続いている。



※15時0分12秒時点



株探ニュース

