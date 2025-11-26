西野七瀬、ホリデーシーズンは住宅地に注目？「発見して行きたい」理由を告白
【モデルプレス＝2025/11/26】女優の西野七瀬が11月26日、都内で開催されたUGG銀座松屋通りオープンイベントに出席。ホリデーシーズンに出かけたい場所を明かした。
【写真】元乃木坂メンバー、人気俳優との結婚前に見せた親密2ショット
同イベントは、グローバルライフスタイルブランド・UGGの新店舗オープンを記念して開催。西野のほか、俳優の三浦翔平、福原遥をはじめとした錚々たるセレブリティがUGGのホリデーコーディネートを身にまとって登場した。
西野は、ホリデーシーズンに出かけたい場所を聞かれると「ホリデー感のあるところに行きたいなとは思うんですけど、どこも、たくさん人が集まる場所が多そう」と前置きし、「あえてイルミネーションをしているお家、住宅地みたいなところを散歩したいですね」とイルミネーションの飾り付けにこだわった住宅街に注目。続けて「『あそこの家、すごいな』みたいな。ありますよね、エリアでめっちゃイルミネーションすごい、みたいな。そういうところを発見して行きたいです」と語っていた。
また、この日のファッションについて「UGGの今季推しているカラーがイリュージョンブルーという色味で、今、履いているブーツの色味なんですけど、すごい爽やかで冬っぽいというか、可愛い。ダウンも同じような色で、全体的にちょっと雪っぽい感じになっているけど、カジュアルになりすぎないようにシャツワンピを合わせて、カジュアルダウンじゃなくてカジュアルアップ的な感じになったらいいなと」と解説。司会から「“雪のフェアリー”感がある」と例えられると、「雪のフェアリー感！？」と驚きながらも「ありがとうございます」とはにかんでいた。（modelpress編集部）
ももいろクローバーZの百田夏菜子は、「ホリデーシーズンなので、イリュージョンブルーのファージャケットだったりとか、ビジューのついたニット帽だったりとかで、華やかさを出しながらのコーディネートをしてみました」とコーディネートをアピール。ホリデーシーズンに出かけたい場所については「今回、履いているブーツがマイナス30度以上ぐらいまでいけるというのをさっき聞いたので、寒い場所にも行ってみたいなと思う」と答えつつ、「今日はちょっとさっぱりとしたニットのセットアップも着ているので、クリスマスパーティーなんかも行きたいなと思います」と笑顔を見せた。
【Not Sponsored 記事】
【写真】元乃木坂メンバー、人気俳優との結婚前に見せた親密2ショット
◆西野七瀬、ホリデーシーズンは住宅街に注目
同イベントは、グローバルライフスタイルブランド・UGGの新店舗オープンを記念して開催。西野のほか、俳優の三浦翔平、福原遥をはじめとした錚々たるセレブリティがUGGのホリデーコーディネートを身にまとって登場した。
◆西野七瀬、ファッションのポイントは？
また、この日のファッションについて「UGGの今季推しているカラーがイリュージョンブルーという色味で、今、履いているブーツの色味なんですけど、すごい爽やかで冬っぽいというか、可愛い。ダウンも同じような色で、全体的にちょっと雪っぽい感じになっているけど、カジュアルになりすぎないようにシャツワンピを合わせて、カジュアルダウンじゃなくてカジュアルアップ的な感じになったらいいなと」と解説。司会から「“雪のフェアリー”感がある」と例えられると、「雪のフェアリー感！？」と驚きながらも「ありがとうございます」とはにかんでいた。（modelpress編集部）
◆百田夏菜子、ホリデーシーズンに出かけたい場所を告白
ももいろクローバーZの百田夏菜子は、「ホリデーシーズンなので、イリュージョンブルーのファージャケットだったりとか、ビジューのついたニット帽だったりとかで、華やかさを出しながらのコーディネートをしてみました」とコーディネートをアピール。ホリデーシーズンに出かけたい場所については「今回、履いているブーツがマイナス30度以上ぐらいまでいけるというのをさっき聞いたので、寒い場所にも行ってみたいなと思う」と答えつつ、「今日はちょっとさっぱりとしたニットのセットアップも着ているので、クリスマスパーティーなんかも行きたいなと思います」と笑顔を見せた。
【Not Sponsored 記事】