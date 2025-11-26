「よれよれアウター」は卒業！【グローバルワーク】40・50代の1軍♡「冬アウター」

そろそろ本格的に冬支度を始めたい時期。去年まで着ていたアウターを新調するなら、あたたかく着られそうなダウンや中綿入りがおすすめ。編集部がリサーチする中で見つけたのは【グローバルワーク】の上品な冬コート。冬の1軍アウターとして活躍してくれるかも。

一点投入でサマ見え！ 美シルエットなダウンコート

【グローバルワーク】「ウツクシルエット撥水ダウンコート」\16,990（税込）

寒さが苦手な人には、保温性の高いダウンコートがおすすめ。程よいボリュームがありながら、ストンと落ちる美しいシルエットできれい見えが狙えそう。フードの内側はフェイクファーで、シーズンムードがアップ。フードとフェイクファーは取り外しが可能で、3wayでアレンジができる優れものです。

切り替えデザインがアクセントのロング丈コート

【グローバルワーク】「ウールライク切り替えコート」\13,990（税込）

異素材ミックスのデザインが特徴。大人っぽい雰囲気を醸し出すロング丈のコートは、プライベートにも通勤にも活躍しそう。襟は寝かせても立てても着られる2way仕様で、気分に合わせたアレンジが楽しめます。ゆとりのあるシルエットなので、厚手のセーターやスウェットシャツとも好相性。ブラック・グレイッシュブラウンの上品な2色展開です。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：Emika.M