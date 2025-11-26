特別なホリデーを演出！HOWMORE LIVING「'tis the season」

HOWMORE LIVING（ハウモアリビング）、クリスマスフェア「’tis the season」、2024年11月14日(木)からのホリデーシーズン到来情報を紹介します。

街が華やぐこの季節、心温まるデコレーションや大切な人へのギフトを探しにでかけてみてはいかがでしょうか。

HOWMORE LIVING「’tis the season」

開催期間：2024年11月14日(木)〜12月25日(水)

開催場所：HOWMORE LIVING 蔵前本店、丸ビル店、公式Web Store

取扱アイテム：クリスマスデコレーション、ギフトセット、限定スイーツ、キッズアイテム等

1862年に書かれた人気のクリスマス・ソング「Deck the Halls（柊を飾ろう）」の一節から名付けられたクリスマスフェア「’tis the season」。

ホリデーシーズンの到来を告げるこの言葉をテーマに、デコレーションからギフトまで、心ときめくアイテムが勢揃いしています。

ストーンウェアのツリー

デンマークのライフスタイルブランド「Bloomingville（ブルーミングヴィル）」から登場した、ライトグリーンの釉薬が美しいストーンウェアのツリー。

一点一点、職人の手により彩色が施されており、窯の中で変化する釉薬の色合いが唯一無二の個性を生み出しています。

クリスマスのデコレーションに取り入れることで、空間が心地よくエレガントな雰囲気に包まれます。

Gift Set /ロールオン 3pcsセット

イギリスの高級ホームフレグランスブランド「olor（オロール）」のアイテムを組み合わせた特別なギフトセット。

大切な方への贈り物として、香り高いロールオンフレグランスが3本セットになっています。

Gift Set /エッセンシャルオイル 3pcsセット -Freshen Up-

気分をリフレッシュさせたい時や、お掃除の際の消毒としても活用できるエッセンシャルオイルのセット。

日々の暮らしに寄り添う香りのギフトは、ホリデーシーズンの贈り物に最適です。

Gift Set /アロマディフューザー・エッセンシャルオイル セット

環境に配慮したエコ素材で作られたアロマディフューザーと、22種の天然エッセンシャルオイルのセット。

自然素材を活用したアイテムで、心安らぐひとときを演出します。

このほかにも、デンマークのベビー&キッズブランド「Konges Slojd（コンゲス スロイド）」の新作や、贈り物にぴったりな愛らしいぬいぐるみなど、多数のアイテムがラインナップされています。

デコレーションからギフトまで、特別なアイテムが揃うこの機会に、ぜひ店舗やオンラインストアを訪れてみてください。

HOWMORE LIVING「’tis the season」の紹介でした。

