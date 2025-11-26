BABYMETAL、ファン投票で“伝説の15曲”を決定 来年1月さいたまスーパーアリーナ公演で結果発表へ
BABYMETALが結成15周年を記念して、ファンによる楽曲投票企画『15 LEGEND SONGS TOURNAMENT』を開催することが発表された。現在展開中のアニバーサリーイヤー企画『15 BABYMETAL YEARS』の一環として実施され、15曲が選曲される。
【画像】ファンは見逃せない！CDショップ別の先着購入特典
きょう26日より、BABYMETALの公式インスタグラムアカウントにて1st STAGEとなる『THE CHOSEN 30』がスタート。ファン投票によって全62曲の中から30曲が選出され、その後のNEXT STAGEを経て“伝説の15曲”が決定する。結果は2026年1月10日、11日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催される公演『BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH』のステージ上で発表される予定。どのような形で披露されるのか、期待が膨らむ。
1st STAGEでは、3〜4曲で構成された全16グループの中から、ファン投票で勝ち残った1〜2曲が次のステージへ進出。対象楽曲は、これまでにリリースされたアルバム『BABYMETAL』『METAL RESISTANCE』『METAL GALAXY』『THE OTHER ONE』『METAL FORTH』に収録された計62曲となる。投票は12月11日まで実施され、投稿は毎回正午ごろにインスタグラムのストーリーズで行われる。
BABYMETALは、最新アルバム『METAL FORTH』が現在発売中で、12月19日には最新ライブ映像作品『BABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA』のBlu-ray＆DVDもリリースされる。
■『15 LEGEND SONGS TOURNAMENT』1st STAGE 概要
投票期間：2025年11月26日（水）〜12月11日（木）予定
投票方法：公式インスタグラムのストーリーズより投票
対象楽曲：全62曲（5作品収録曲より）
