¡¡ÇÐÍ¥¤Çºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¾¾µÜ¤Ê¤Ä¡Ê34¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦Î©ÅÄÍª¸ç¡Ê27¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾¾µÜ¤Ï¡Ö»ä¤´¤È¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÎ©ÅÄÍª¸ç¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¾ðÇ®Åª¤ÊÈà¤Î»Ñ¤ËÆü¡¹»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢Èà¤Î´²Âç¤ÊÍ¥¤·¤µ¤È²¹¤«¤Ê°¦¾ð¤ËÆü¡¹¿´¤«¤é°Â¿´¤È¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¹â¤á¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤ò¤Õ¤¿¤ê¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö°ìÇÐÍ¥°ìºî²È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¡¢°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¾¾µÜ¤Ï1991Ç¯4·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£³Ø½¬±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì·÷Ê¸²½³Ø²ÊÂ´¶È¡¢¥ß¥¹³Ø½¬±¡2012 ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¥·¥å¡¼¥¤¥Á¥¬¡¼¥ë¥º3´üÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó³«¶É60¼þÇ¯µÇ°¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Î©ÅÄ¤Ï1998Ç¯6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô½Ð¿È¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ë½êÂ°¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤ÎÁª½Ð·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£
