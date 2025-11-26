元女子バレーボール選手の栗原恵氏（41）が26日に都内で行われた、育児業界に影響を与えた著名人や出来事などを表彰する「第18回ペアレンディングアワード」に出席。子育てについて語った。

2024年、モデル兼フォトグラファーの大越光貴さんとの結婚、妊娠を発表。40歳で第1子を出産した。

出産から現在までを振り返り「現役中に体調を崩したりもしまして、その中で妊娠したり出産したり、そして今のような育児ができる日が来るなんて実は、想像もしていなかった日々でした」と感慨深い表情。息子の成長を肌身で感じ「とても励まされて、楽しんで育児をさせていただいている最中です」と母としての喜びを語った。

栗原氏のDNAを引き継ぎ、11カ月になった長男は既に10キロオーバーの「結構なビッグベビー」。“本当に日本一高い、たかいたかいだよ”といいながら、息子とともにトレーニングを楽しんでいるという。

現在、スポーツだけでなく幅広いジャンルに挑戦中。「きっと息子の我慢や寂しさの上に成り立っているのかな、と思いながら悩んでしまう日も正直ある」というが「本当に自分が好きなことをして生き生きと暮らす姿を息子にも見てもらって、“お母さん楽しそうだな”って思ってもらえるような育児をこれからもチャレンジしていきたいと思います」と意気込んだ。

人気育児雑誌6誌が、1年において育児業界に影響を与えた、タレントや文化人、ヒット商品や出来事などを表彰する同賞。本年、「ヒト部門」では杉浦太陽、peco、バービー、横山だいすけ、柿谷曜一朗さん、丸高愛実、栗原恵さん、木下ゆーきさん、真船佳奈さんが受賞。子育て世代に勇気と安心感を与え、共感できる価値観を発信したことが選出理由となった。