X（旧Twitter）で話題になっているのは、おばあちゃんと再会して大喜びする犬の姿。

【動画：おばあちゃんと再会した犬→喜びで大興奮して…愛おしくてたまらない『わちゃわちゃ感』】

喜びのあまり二足歩行に！

Xアカウント『@chocopurincess』に投稿されたのは、黒柴のチョコプリンちゃんの姿。とある日の散歩中、チョコプリンちゃんはいつものように道で、大好きなおばあちゃんと再会したんだそう。

大好きな人を見つけたチョコプリンちゃんは、あまりのうれしさに、なんと二足歩行で歩き出したといいます。器用にぴょんぴょんと飛び跳ねて、おばあちゃんの元へと近づいていく姿は、思わず目を奪われるほど愛らしいですね。

待ちきれずに猛アピール

コミカルな歩き方は、まるで中国の妖怪「キョンシー」のようにも見えたとか。おばあちゃんに会えた喜びが全身からあふれ、コントロールできないといった様子が伝わってきます。

チョコプリンちゃんは、ぴょんぴょんと跳ねながら「おばあちゃ～ん！」「久しぶり～！」とでも言いたげに、おばあちゃんに猛アピールしたといいます。

愛にあふれた再会

チョコプリンちゃんは、無事におばあちゃんにタッチすることができ、とてもうれしそうな表情を浮かべていたといいます。二本足でピョンピョンして喜んでいるチョコプリンちゃんを見て、おばあちゃんもきっとうれしかったことでしょう。

この投稿には「おばあちゃんもきっとうれしいね」「心がぴょんぴょんしてるのかな？」「これはびっくり！」「こんな喜び方されたらすごくうれしい」「喜びのダンスだ～」「チョコプリンちゃん、かわいいね」といった声が寄せられています。

投稿者である@chocopurincessさんのアカウントでは、黒柴チョコプリンちゃんの愛らしくてお茶目な日常の姿が投稿されています。ほかとは一味違う、個性が光るチョコプリンちゃんに注目ですよ。

