10¿Í¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤ä¤ê²á¤®¤À¤Ã¤¿¡©¡¡´°ÇÔµÊ¤·¤¿¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¤ò¥Ú¥Ã¥×¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¡ÖÁª¼ê¤é¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÏCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤Ç¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ÈÂÐÀï¤·0-2¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂçÉý¤Ê¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò·è¹Ô¡£¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Î¤ß¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤ËÂ³¤¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î10¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¹µ¤¨¤Ë´Å¤ó¤¸¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊ³µ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï»Ä¤»¤º¡£¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤ä¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤é¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢1ÅÀ¤âÊÖ¤»¤º¤Ë·ë²ÌÅª¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿¡£
¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¾¡¤Æ¤ÐÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÄ¹¤¯¡¢Á´°÷¤¬´Ø¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤é¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´ÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ë¡£²¿¤«¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¡£¼¡¤Î»î¹ç¤ÇÀï¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤ËÂ³¤¡¢¸ø¼°Àï2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥Æ¥£¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ìÉôÁª¼ê¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬·üÇ°ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£