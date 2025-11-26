【コメダ珈琲店】「クラムチャウダー」「ミネストローネ」がレギュラーメニューに新登場

喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」は、12月3日(水)より「クラムチャウダー」「ミネストローネ」をレギュラーメニューとして通年販売する。持ち帰り可能、コーヒーチケットは対象外。

寒い季節にうれしい2種のスープで、あさりの旨みが広がるクリーミーな「クラムチャウダー」と、野菜の旨みが溶け込んだ8種の具材入りの「ミネストローネ」がラインアップされる。どちらも素材の味わいを詰め込んだ、ほっとする一杯に仕上げた。

〈まろやかなあさりの旨み「クラムチャウダー」〉

「クラムチャウダー」は、あさりの旨みが溶け込んだクリーミーなスープに具材を合わせた一杯。ミルクのやさしい甘さとコクが重なり、豊かな味わいが広がる。パンとの相性も良く、モーニング、ランチ、軽食など幅広いシーンで楽しめる。税込540円〜780円。

クラムチャウダー

〈コトコト煮込んだ8種の具材「ミネストローネ」〉

「ミネストローネ」は、トマトの程よい酸味にコトコト煮込んだ野菜の甘さと旨みが溶け込んだ奥行きのある味わい。ごろっとした野菜の食感が楽しめ、満足感のある一杯に仕上げた。税込540円〜780円。

ミネストローネ

〈商品概要〉

◆クラムチャウダー:540円〜780円(税込)

◆ミネストローネ :540円〜780円(税込)

※価格は店舗により異なる。

【販売期間】12月3日(水)より通年販売

【販売店舗】全国のコメダ珈琲店 ※一部店舗を除く。

コメダ珈琲店「2種のスープが新登場」