ロッテリア「ローストビーフバーガーフェア」今年も開催/ 自家製ローストビーフを使ったバーガー計3品、期間限定で販売

ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、12月3日から「ローストビーフバーガーフェア」を開催し、「ローストビーフバーガー」など計3品を販売する。クリスマス･年末の時期に合わせて展開しているフェアで、2024年に続いての実施となる。

自社製ローストビーフとハンバーグパティを重ね、北海道産山わさび入りの特製ソースを合わせた「ローストビーフバーガー」をはじめ、「旨辛ローストビーフバーガー」、「ダブルローストビーフバーガー」を提供する。

一部店舗を除く、134店舗で提供を予定(2025年11月26日時点)。販売期間は12月下旬までの予定で、なくなり次第終了となる。テイクアウトも可能。

ラインアップは以下の通り。いずれも単品価格を税込で表記。

〈「ローストビーフバーガーフェア」商品ラインアップ〉

◆「ローストビーフバーガー」590円

柔らかくジューシーに仕上げた自社製ローストビーフとハンバーグパティ、レタスなどを具材に使用。北海道産山わさび入りの特製ソースとサワークリームを組み合わせ、もっちり食感のバンズで挟んだもの。ローストビーフとツンとした辛さの特製ソース、酸味のあるサワークリームが合うという。

「ローストビーフバーガー」

◆「旨辛ローストビーフバーガー」640円

「ローストビーフバーガー」にハラペーニョと特製旨辛ソースをトッピングした商品。スパイシーな味わいが、ローストビーフの旨みをより一層引き立てるとしている。

「旨辛ローストビーフバーガー」

◆「ダブルローストビーフバーガー」980円

ローストビーフの量を「ローストビーフバーガー」の約2倍に増量したもの。ハンバーグパティも2枚使用し、食べ応え抜群な一品に仕上げたとしている。

「ダブルローストビーフバーガー」

ロッテリア「ローストビーフバーガーフェア」開催