◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 プロアマ戦（２６日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

すでに初の年間女王を決めている佐久間朱莉（大東建託）はプロアマ戦で最終調整し、今季５勝目と自身初のメジャー制覇がかかる大会へ意気込みを語った。

前週の大王製紙エリエールレディス第２日目の時点でメルセデス・ランク１位が確定し、年間女王が決定した。「たくさんの方にお祝いのメッセージをいただけてるので、少しずつ実感が湧いてきた」。男子ツアー９４勝で師匠の尾崎将司から「１年頑張った選手が（年間女王に）なるから、よく頑張った」とベタ褒めされ、「一番うれしいメッセージだった」と笑みを浮かべた。

今大会は昨年は３位に入ったが、２３年は３８位に沈み「ズタボロだった」と苦笑する。自身の持ち球である、右へ落ちる弾道のフェードボールでは戦いにくい難コース。「ここはフェードがいらないくらい」といい、逆のドローボールを打つ練習も重ねている。

今季５勝目、初のメジャー制覇、そして現在は６９・９３８２で１位を走る平均ストローク「６０台」を目標に掲げる。佐久間は「年間女王として戻ってくることができてうれしい。最後、いい終わり方ができたら一番うれしい。メジャー大会で勝ちたい思いは強い。毎日いいスコアを出して優勝争いしたい。最後なので楽しんでプレーしたい」と決意を込めた。