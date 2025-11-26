女優の北川景子（39）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。趣味について語る場面があった。

この日は28日公開の映画「ナイトフラワー」に共に出演する女優の田中麗奈とそろって登場。夫で歌手のDAIGOと5歳長女と1歳長男を育てる北川は、子供を寝かしつけた後の午後9時から手芸の時間を設けているとし「好きなんです」と目を細めた。

最近作った物を問われると「最近はもう娘が布を“これ”とか指定してくるので。黒い服とか最近好きになってきて、黒い手提げが欲しいということで作りました」と北川。完成品の画像が披露されると、MCのフリーアナウンサー・神田愛花は「可愛い〜」などと、共演者から絶賛の声が上がった。

MCの「ハライチ」澤部佑が、北川の長女が黒が好きなのは「お父さんの影響もありますね」と推測すると、北川は「そうなんです。最近は可愛らしいピンクとかよりは、白とか黒とかカッコいいのがいいって。ライブとかも映像で見てるので。影響は…」と告白。

神田は「このマークつけたら30万円ぐらいしますよ」とブランドロゴを着けたら本物と思われて高く売れるのではとも語りべた褒め。北川は娘は普段から外出時に「持って行ってます」とにこやかに語った。

水曜レギュラーのゴリエが「お子さん以外でもお願いしたら作ってくれるんですか」と尋ねると、北川は「ぜひぜひ。何でも、本当好きなので。友達のお子さんに作ったりもしてます」と平然と話した。

MCの「ハライチ」岩井勇気は「それ、何カ月待ちになります？」と話して笑わせた。