µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È·ëº§¤¹¤ë³°±òÍÕ·î¤È¤Ï¡©¸µ£È£Ë£Ô£´£¸¡¢¸½ºß¤Ï²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡Äº£Ç¯¤Ç·ÝÇ½¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£²Ç¯
¡¡µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Î·ëº§Áê¼ê¤¬£²£¶Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±³ØÇ¯¾å¤ÇÊ¡²¬ºß½»¤Î£²£¶ºÐ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¡ÈÀµÂÎ¡É¤Ï¸µ£È£Ë£Ô£´£¸¤Ç¸½ºß¤Ï²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ó£È£Ï£Ï£Ô¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ï£Î¡×¡Ê¥·¥å¡¼¥È¥¶¥à¡¼¥ó¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦³°±òÍÕ·î¡Ê¤Û¤«¤¾¤Î¡¦¤Ï¤Å¤¡Ë¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥·¥ó¥¬¡¼¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡£±£¹£¹£¹Ç¯£±·î£±£·Æü¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¤Î£²£¶ºÐ¡£Åö»þ£±£´ºÐ¤À¤Ã¤¿£²£°£±£³Ç¯£¸·î¡¢£È£Ë£Ô£´£¸¤ÎÂè£³´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£Æ±´ü¤Ë¤ÏÅÄÃæÈþµ×¡¢Ìð¿áÆà»Ò¤é¤¬¤¤¤ë¡££±£¶Ç¯¤Ë¸¦µæÀ¸¤«¤éÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¡¢¥Á¡¼¥à£Ô¶¤ÎÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¤Ï¤Å¤¡×¡££²£²Ç¯£±£²·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å£²£³Ç¯¤Ë¡¢Ê¡²¬¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È·óºî¶Ê²È¡¦¥«¥Å¥¤È¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ó£È£Ï£Ï£Ô¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ï£Î¡×¤ò·ëÀ®¡£³°±ò¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤Èºî»ì¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥«¥Å¥¤¬ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£³Ç¯£±·î£²£¸Æü¤Ë£Ó£È£Ï£Ï£Ô¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ï£Î¡¡¡Ý¡¡£±£ó£ô¡¡£Í£é£î£é¡¡£Ì£É£Ö£Å¡Ý¡Ö£í£á£î£ô£ì£å¡¡£ð£ì£õ£í£å¡×¤Ë¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£Ä£Ô£Í¡Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤È¥®¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÍ»¹ç¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó£Ç£Ï¡ª£Ç£Ï¡ª£Ç£Ï¡ª£²£°£²£´¡¡¡Ý£Ò£ï£á£ä¡¡£ô£ï¡¡£Ë£é£ê£é£í£á¡Ý¡×¤Ç¤Ï£±°ÌÆþ¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥é¥¸¥ª¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ä±Ç²è¤Î·àÃæ²Î¤ò½ñ¤²¼¤í¤¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¡££±£²·î£±£³Æü¤Ë¤ÏÊ¡²¬£É£Î£Ó£Á¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡³°±ò¤Ï¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÈþ¤Ü¤¦¤È²Î¾§ÎÏ¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£¸Ä¿Í¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô£²¡¦£¶Ëü¿Í¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï£²Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ê¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ï¤Å¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¤Ï¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ª¥Õ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï£²£³Ç¯¥ª¥Õ¡¢ÃÎ¿Í¤Î·ëº§¼°¤ÇÆ±ÀÊ¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¡Ö¤¦¤ï¡¼¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¤È°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¡¢³°±ò¤Î»Å»ö¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¡£ÇîÂ¿ÏÑ¤äÅ·¿À¤Î¥é¥¤¥È¤¬µ±¤¯´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÊÆ¥Î»³¡×¤Çµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡££±Ç¯¸å¤Î£²£´Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤ÇÄ¾µå¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬À®¸ù¤·¤¿¡£°¦¸¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¡²¬¤ÇÆ±µïÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ìó£²Ç¯¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ£±£²·î£²£±Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¡£