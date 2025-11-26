巨人のリチャード内野手（26）の結婚相手が元HKT48の外薗葉月さん（26）であることが26日、分かった。すでにプロポーズには成功しており、来月にも婚姻届を提出する予定。昨季途中からは東京―福岡の遠距離恋愛となったが愛を育み続けた。来季からは新妻のサポートも力に変えて打線をけん引する覚悟だ。

一目惚れだった。2年前に知人の結婚式で外薗さんと初対面すると「うわー、かわいいなって。僕の一目惚れっすね」と一瞬で惚れた。その後はリチャードからの猛アプローチの末に交際につなげ、勝負をかけたのは昨オフ。地元では絶景が見えることで有名な米ノ山（福岡県糟屋郡篠栗町）へドライブデートに誘うと、「結婚して」とサプライズでプロポーズ。交際が始まった場所でもありあり、何度もデートを重ねた思い出の夜景をバックに真っすぐに思いを伝えて成功した。

会えない時間も力に変えた。今季は5月にソフトバンクから巨人へトレード移籍。その後は1000キロもの遠距離恋愛となったが「頑張ってきて」と背中を押されて新天地へ。どんな時も前向きな言葉をかけてくれる妻に「快くいつも言ってくれるので、心置きなく福岡を出ることもできました」と感謝した。

移籍後は交流戦時や、時間のできたオフに福岡へ帰り、会う時間をつくってきた。帰宅時には大好物の「チーズインハンバーグ」をおねだり。「“何食べたい”って聞かれたらいつもチーズインハンバーグって。めっちゃ食うっすよ」と、一食で5個も食べてエネルギーチャージ。来月21日にも婚姻届を提出予定で「僕が頑張らないとじゃないですか。そういう気持ちにはなりましたね」と一層の活躍を誓う。

今季は途中加入ながら、77試合に出場して11本塁打と39打点はいずれもキャリアハイ。今オフには不動の4番・岡本がメジャー挑戦を表明しており、来季は打線の核としての活躍にも期待が高まる。「野球にフルコミットで頑張ります」。巨人2年目はチームやファン、そして愛する妻のためにも全力でバットを振り続ける。