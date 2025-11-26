値段そのままクリーム50%増量「Wシュー(クリーム&カスタード)」、3日間限定で販売【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、2025年11月28日〜30日までのブラックフライデー期間、全国の生ケーキ取扱店で「Wシュー(クリーム&カスタード)」(税込313円)をボリュームアップして販売する。値段はそのままに、生クリーム入りホイップクリームを50%増量している。

※北海道･九州地方と、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

◆Wシュー(クリーム&カスタード)

価格:税込313円

販売:11月28日〜11月30日

ブラックフライデー期間限定の商品として、銀座コージーコーナーでは「Wシュー(クリーム&カスタード)」をボリュームアップして販売する。価格は、通年販売仕様の従来品から据え置きとしている。

生クリーム入りホイップクリームを、従来品比で50%増量。渦巻き状に高く絞り出し、インパクトのある大きさと重さに仕上げた。ミルク感とコクがある風味豊かなクリームのおいしさと、カスタードクリームのまろやかな味わいが楽しめる。

