11月23日放送の『ABEMAスポーツタイム』に、お笑いコンビ・銀シャリの橋本直が出演。「Jリーグ開幕前からのサッカー通」だというマニアックなコメントを連発した。

【映像】付いていける？銀シャリ橋本のマニアックトーク

番組初登場の銀シャリ橋本はお笑い界でも屈指のサッカー通であると紹介されると、「Jリーグが始まる1992年から。ダイナスティカップとか、広島アジア大会」と矢継ぎ早に返答。「私の中学校の読書感想文が『狂気の左サイドバック』。都並（敏史）さんについて書かれた本」とマニアぶりを披露した。

さらに橋本は、「大学の卒論が『Jリーグの地域密着と地域活性化について』。ずっと追ってます！」と熱弁。コメンテーターの鄭大世に「（サッカー）協会に入る気満々ですね」とツッコまれると、「宮本さん、お願いします！」とカメラに向かって頭を下げつつ、現協会会長の宮本恒靖氏にアピールした。

進行役の西澤由夏アナに「サッカーの道には進まなかったんですか？」と聞かれた橋本は、「チームスポーツの親同士の関係性ダルそう…」という理由で親から許されなかったそうだが、大学時代にはアメリカンフットボール部に所属しスポーツを楽しんでいたようだ。

（ABEMAスポーツタイム）