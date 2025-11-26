

11月25日、『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』が放送された。大物俳優の小沢仁志が、自身を襲った生き霊を「気合い」で撃退し、相手の人物を病院送りにしたという衝撃体験を明かした。

同番組はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組だ。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を“愛とロマン”をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

番組では生き霊の話題が展開される中、小沢は「生き霊は飛ばしてる本人に自覚がない。これがダメ」だと指摘した。そして、自身を襲った戦慄の体験を語り始めた。ある時急に「背中から手が入って、俺の内臓ぐって」つかまれたような感覚に襲われたという。その瞬間、小沢は全身の力が抜けてしまい、その場にひざまずいてしまった。

あまりの異変に、救急車を呼び病院へ行ったものの、その日は特に問題なく帰宅した。しかし、次の日もまた立てなくなるほどの異変が襲ったため、再び病院へ行ったという。内臓の異常を疑い、エコー、CT、血液検査を受けるも問題ないという結果だった。さらに、脳や脊髄の検査に回されるも異常無しだったそう。

「これは生霊だな」と感づいた小沢は、心当たりのある人物に電話をかけた。小沢は相手に対し、「お前知らないかもしれないけど、俺に（生き霊が）飛んでるからな」と告げた。さらに「俺今から跳ね返すから、10倍になって返るから。なんかあったらごめんな」と“10倍返し”を予告したという。

驚くべきことに、その次の日、その人物は心臓が痛くなって救急車で運ばれたそう。スタジオから「どうやって跳ね返すんですか？」と問いかけられると、小沢は「気合い」と一言で答えた。