¡¡¸µ¡ÖTOKIO¡×¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó
¡¡¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¤¬Ê£¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢6·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡×¤ò¹ßÈÄ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ìµ´ü¸Â¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Î¹ßÈÄ¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖàìáÓ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ10·î¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬¸á¸å2»þ¤«¤éÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢ËÁÆ¬¡Ö¼«¤é¤¬¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åö»ö¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡¢ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿Ä¾ÀÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¿Í¸¢µßºÑ¿½¤·Î©¤Æ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¹ñÊ¬»áËÜ¿Í¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤¿¾å¡¢¹ßÈÄ¤Î¿½Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ»¾µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¹ñÊ¬»á¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¹ßÈÄ¤Þ¤Ç¤Î¼êÂ³¤Åù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¯¹³µÄ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë