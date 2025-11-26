¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¡¢ÎÞ¤Î¼Õºá²ñ¸«¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡×¡ÖÎ©¾ì¤È´Ä¶¤Ë¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤¿¡£²ù¤ä¤ó¤Ç¤â²ù¤ä¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡6·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTOKIO¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬11·î26Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬¸ø¤Î¾ì½ê¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¡¢Ìµ´ü¸Â¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ°ÊÍè¡¢º£²ó¤¬½é¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ï²ñ¸«ËÁÆ¬¡¢¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡×¡ÖÎ©¾ì¤È´Ä¶¤Ë¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤¿¡£²ù¤ä¤ó¤Ç¤â²ù¤ä¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó
¡¡¤Ï¤¸¤á¤ËÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤«¤é¡¢ÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¼Õºá¤ò»Ï¤á¤¿¡£¡ÖËÜÆü¡¢»ä¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ªµö¤·¤¤¤¿¤À¤¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¼«¤é¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åö»ö¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡¢ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿Ä¾ÀÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤êÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¤Îµ¤»ý¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ´Ø·¸¼Ô¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤¬Ä¹Ç¯³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡ÙÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢30Ç¯Â³¤¤¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤ÇÆÍÁ³¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤Û¤«¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ò´Þ¤á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤´È½ÃÇ¤ò¶¯¤¤¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤â¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡£¼«Ê¬¤Î¸ý¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥â¤ò¤â¤È¤ËÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡Ö»ä¤¬ÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ìÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤½¤Î¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤«¤éº£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î5¥«·î´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë²¿¤è¤ê¤â¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¯¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ÇËèÆü²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë»ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¤Ò¤È¤¨¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤äÎ©¾ì¤Ø¤Î¼«³Ð¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤¢¤ë¤ÈÄË´¶¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾Ä¹Ç¯¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÎ©¾ì¤È´Ä¶¤Ë¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤äÎ©¾ì¤¬¼þ¤ê¤ËÍ¿¤¨¤ë½Å¤ß¤ò°Õ¼±¤»¤ºÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¤é¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ù¤ä¤ó¤Ç¤â²ù¤ä¤ß¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÍÁ³¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤«¤é¤½¤Î¾ì¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿ÈÖÁÈ¹ßÈÄ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤éÏ¢Â³¤·¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¡£¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿£³¿Í¤Çºî¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤ÎÇÑ¶È¡¢¿ôÆü´Ö¤Î´Ö¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¤È¤Ã¤¿¤É¤Î¹ÔÆ°¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤«Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¼è¤ê´¬¤¯¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤ÎÂ®¤µ¤Ë¿´¤¬¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤«¤º¸å²ù¡¢¸ÉÆÈ¡¢ÀäË¾¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¼«¤é¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼Õºá¤Î°Õ»×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÅö½é¤«¤é´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¼Õºá¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¼«¿È¤¬¾ï¼±¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤¤Á¤ó¤ÈÇ§¼±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ä¤Î²áµî¤Î¹ÔÆ°¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤¬²¿°ì¤Ä¤«¤Ê¤ï¤ºº£Æü¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¿ÈÆ°¤¤¬¤Ç¤¤ºÀ¤¤ÎÃæ¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤è¤¦¤È¿Í¸¢µßºÑ¿½¤·Î©¤Æ¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇTOKIO¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤äSTARTO¼Ò¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡³èÆ°µÙ»ß¤«¤éº£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î´Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¸¦½¤¤òÊ£¿ô²ó¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¬º£¸å¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë³§¤µ¤ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤·¤Æ¤´Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÑÍý¤ä¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤Ê¤É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏTOKIO¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤âÀÞ¤Ë¿¨¤ìÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ëÅç¡¢¾¾²¬¤Î2¿Í¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î·Á¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â»×¤¤¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Å´ÏÓDASH¤â»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ò³Ø¤Ó¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ø·¸¼Ô¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿TOKIO¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤³¤Á¤é¤«¤é»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤«¤Ê¤êÇÛÎ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ»ä»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬²ÈÂ²¤Ë¤â¤Ò¤È¸ÀÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÊ¤È»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤Þ¤À»ä¼«¿È¤Îº£¸å¤Î¿È¤Î¿¶¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¼Õºá¤ä¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤´ÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ìÀÕÇ¤¤½¤·¤Æ¿®Íê¤Î°ÕÌ£¤ò¤«¤ß¤·¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤ª¤ï¤Ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Îµö¤·¤òÄº¤±¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Î»×¤¤¤ä¹Í¤¨¤ò¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
