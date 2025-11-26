貴島明日香、ビキニ姿で美スタイル披露 家族旅行でのプールショットに反響「絵になる」「女神発見」
【モデルプレス＝2025/11/26】モデルの貴島明日香が11月24日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳美人モデル「理想のスタイル」美ボディ際立つビキニ姿
貴島は「オフの日に家族と一緒に千葉へ」とつづり「この時期は温水プールで最高に気持ちよかった」と写真を投稿。ビキニ姿でプールに浸かり、夕焼け空をバックに振り返る姿を見せている。
この投稿に「可愛すぎる」「美しい」「何をしてても絵になる」「女神発見」「笑顔が素敵」「理想のスタイル」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆貴島明日香、ビキニ姿を披露
◆貴島明日香の投稿に反響
