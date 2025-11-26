【GEAR SPORTS DAY 2025】 11月30日開催 会場：代々木公園 参加費：無料

タカラトミーは「ベイブレード」、「フリースタイルバスケ」、「ダブルダッチ」、「スケートボード」などが楽しめるスポーツイベント「GEAR SPORTS DAY 2025」を11月30日、代々木公園にて開催する。参加費無料。

本イベントは、9月から展開している公園やスケートパーク、キャンプ場などへの商品の貸出を通して、外で遊べる環境を増やして人と人との交流を生み出すことを目指すプロジェクト「BEYBLADE GOOUT PROJECT（ベイブレード ゴーアウト プロジェクト）」の一環として実施される。イベントでは4つのスポーツの体験ブースに加え、ベイブレード、ダブルダッチ、フリースタイルバスケの3競技では「チャレンジミッション」に挑戦することができ、得点が付与される。

イベントの目玉はチャレンジミッションでの高得点者、加えて抽選に選ばれた人がスペシャルゲスト、ハンマー投げの元オリンピック選手でありスポーツ科学者、陸上競技指導者の室伏広治さんに挑戦する権利を獲得、「ベイブレード」での対決を行うことができる。詳細は・イベントページを参照して欲しい。

