国分太一“記者会見”を各局放送 “約5ヶ月ぶり”公の場にSNS反響「国分痩せたな」「精神的にかなりキてたんだろう」
活動休止中の元TOKIOの国分太一（51）が26日、記者会見を実施。午後2時からの同会見を各局が放送し、SNSでは、久しぶりに公の場に姿を見せた国分への驚きの声が上がっている。
【写真】5月放送の『DASH!!』では…72日の苦労が水の泡になる“ピンチ”に直面していた国分太一
国分をめぐっては今年6月、日本テレビがコンプライアンス上の問題行為が複数あったことを確認したとし、『ザ！鉄腕！DASH!!』の降板を発表。その理由について福田博之社長は「プライバシー保護の観点からお伝えできない」と会見で説明した。その後、国分は無期限活動休止、またグループの解散が発表されていた。
久しぶりに公の場に姿を見せ、時折涙をみせながら会見を行う国分に対し、SNSでは「ん！？えっ！？国分太一が会見したのか」など驚きの声があがるなか、「国分痩せたな」「国分太一、やつれたなぁ。。。精神的にかなりキてたんだろう」「国分さんがめちゃくちゃおじさん化しとってビビった」など、外見の変化に驚きの声も上がっている。
【写真】5月放送の『DASH!!』では…72日の苦労が水の泡になる“ピンチ”に直面していた国分太一
国分をめぐっては今年6月、日本テレビがコンプライアンス上の問題行為が複数あったことを確認したとし、『ザ！鉄腕！DASH!!』の降板を発表。その理由について福田博之社長は「プライバシー保護の観点からお伝えできない」と会見で説明した。その後、国分は無期限活動休止、またグループの解散が発表されていた。
久しぶりに公の場に姿を見せ、時折涙をみせながら会見を行う国分に対し、SNSでは「ん！？えっ！？国分太一が会見したのか」など驚きの声があがるなか、「国分痩せたな」「国分太一、やつれたなぁ。。。精神的にかなりキてたんだろう」「国分さんがめちゃくちゃおじさん化しとってビビった」など、外見の変化に驚きの声も上がっている。