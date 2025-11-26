Photo: はらいさん

こういうシンプルなので十分なんです。

PlayStation 5でゲームを遊ぶためだけに使う、必要最低限の機能を備えた有線イヤホンをずっと探していました。

遊ぶゲームは基本的にソロプレイなのでマイクは不要、リビングではなく自室で使用するためノイズキャンセリングも不要、そして何よりお手頃価格という3つの条件で探したところ、個人的にとても満足できる有線イヤホンに出会うことができました。

コスパお化けの有線イヤホン

Photo: はらいさん

購入したのはSONY（ソニー）のMDR-EX155というモデルの有線イヤホン。

筆者が今年6月にAmazonで購入したときの価格は、税込1708円でした。めちゃくちゃ安かったのとSONYで揃えられることに魅力を感じて即決で購入しました。

カラーバリエーションは全10色。どれも素敵な色合いで迷いましたが、最終的にはブラックをチョイス。ホワイトカラーのDualSense ワイヤレスコントローラーと組み合わせて使うと非常に合う色で気に入っています。

Photo: はらいさん

有線イヤホンなのでコントローラーに挿すだけで音声出力がテレビ（モニター）からイヤホンへと瞬時に切り替わるのはやはり便利です。

ワイヤレスイヤホンと違ってバッテリー残量を気にする必要もないため、長時間ゲームを遊びたいときにも重宝します。

ゲームに没頭できる音質の良さに驚き

Photo: はらいさん

肝心な音質ですが、税込2000円以下とは思えないクオリティで、低音から高音までバランス良く聞こえる印象を受けました。たとえば『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』をプレイした場合、キャラクターの喋り声はとてもクリアで聴き取りやすく、激しく降る雷雨や氾濫する川などの環境音も自然に聞こえ、戦闘シーンでは敵がどの方向から銃を撃ってきているのか音でも把握することができました。密閉型なので遮音性も高く、没入感たっぷりの状態で日々ゲーム体験を楽しんでいます。

MDR-EX155にはリモートコントローラーが付いていないため、音量調節をする際はメニュー画面を開いて音量の上げ下げを行う必要があるのは正直一手間かかりますが、本体価格のことを考えたら非常に満足度の高い有線イヤホンだと僕は思いました。